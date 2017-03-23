Основатель эстонской группы «Мэй Дэй» Сергей Крутихин прославился в России после высказываний о СБУ

— Кроме слов "трусливые идиоты" мне ничего не приходит на ум. Просто Украина до сих пор не может понять, что Крым никогда украинским и не был. И он просто вернулся в Россию, — подчеркнул Крутихин.

Ранее продюсер Евгений Фридлянд заявил, что "Евровидение" после произошедшего нужно России бойкотировать в принципе. Он отметил, что есть немало артистов, которые побывали в Крыму.

После этого интервью жители России начали выражать Крутихину поддержку.