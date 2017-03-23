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Основатель эстонской группы «Мэй Дэй» Сергей Крутихин прославился в России после высказываний о СБУ

Читайте статью Life.ru!

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Сергей Крутихин | ФОТО: Личный архив

Композитор и основатель группы "Мэй Дэй" Сергей Крутихин дал интервью российскому порталу Life.ru, в котором назвал сотрудников Службы безопасности Украины трусливыми идиотами после того, как они запретили въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.

— Кроме слов "трусливые идиоты" мне ничего не приходит на ум. Просто Украина до сих пор не может понять, что Крым никогда украинским и не был. И он просто вернулся в Россию, — подчеркнул Крутихин.

Ранее продюсер Евгений Фридлянд заявил, что "Евровидение" после произошедшего нужно России бойкотировать в принципе. Он отметил, что есть немало артистов, которые побывали в Крыму.

После этого интервью жители России начали выражать Крутихину поддержку.

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