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Россия отказалась от трансляции «Евровидения» в этом году

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Евровидение 2016, победительницей стала участница из Украины Джамала. | ФОТО: Eero Vabamägi

После того, как стало известно, что конкурсантке от России Юлии Самойловой был официально закрыт въезд на Украину в ближайшие три года, Россия приняла решение вообще отказаться от трансляции песенного конкурса, который пройдет в Киеве.

Об этом вчера сообщили Argumenti.ru со ссылкой на “Вести.ru”. Однако Европейский вещательный союз еще надеется, что Украина изменит свое решение относительно Самойловой, которое противоречит самому духу конкурса. Если же этого не произойдет, то имя конкурсанта, который будет представлять огромную страну в следующем году, вне зависимости от того, где тогда будет проходить “Евровидение”, уже известно: от России выступит Самойлова.

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