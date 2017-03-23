Россия отказалась от трансляции «Евровидения» в этом году

Об этом вчера сообщили Argumenti.ru со ссылкой на “Вести.ru”. Однако Европейский вещательный союз еще надеется, что Украина изменит свое решение относительно Самойловой, которое противоречит самому духу конкурса. Если же этого не произойдет, то имя конкурсанта, который будет представлять огромную страну в следующем году, вне зависимости от того, где тогда будет проходить “Евровидение”, уже известно: от России выступит Самойлова.