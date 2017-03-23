Читайте гороскоп на 23 марта для всех знаков Зодиака: это не самый легкий день!

Сфера романтических привязанностей находится под влиянием негативных тенденций; возможны измены, расставания, разочарование в партнере. С наименьшими потерями переживут этот непростой день пары, в чьих отношениях присутствует не только доверие, но и уважение друг к другу, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овны сегодня на удивление терпеливы, что поможет им с честью выйти из непростых ситуаций. Очень полезно также умение находить компромиссы, проявлять гибкость – только эти качества позволят избежать конфликтов с руководством и деловыми партнерами, сохранить мир в трудовом коллективе. Работа отнимет много времени, велика вероятность, что от некоторых запланированных развлечений придется отказаться.

Ситуация в личной жизни стабильна, вероятность перемен невелика. Даже если вы проявите максимальную настойчивость, добиваясь желаемого от любимого человека, вряд ли ваши труды увенчаются успехом. Позвольте событиям развиваться своим чередом, правильные выводы удастся сделать несколько позже.

Телец

День путаницы, суеты и неразберихи. Сосредоточьтесь на своих делах: сейчас не время давать советы, оказывать помощь, о которой никто не просит, и исправлять чужие ошибки. Возможны серьезные разногласия с руководством и деловыми партнерами. Помните, что даже в самые острые моменты дискуссии нужно вести себя спокойно и не переходить на личности, иначе конструктивный, хотя и напряженный, диалог превратится в скандал, который может разрушить вашу репутацию.

Необходимость проявлять осторожность в решении финансовых вопросов и экономить на развлечениях может стать причиной разногласий с любимым человеком. Однако все проблемы разрешимы; ссор и конфликтов можно избежать.

Близнецы

Этот день не назовешь удачным и простым. Придется соблюдать осторожность, чтобы избежать неприятностей, и отказаться от привычного образа действий. Ситуация будет весьма напряженной и на работе, и дома, однако дружелюбие и чувство юмора помогут вам избежать серьезных конфликтов. Старайтесь никого не обижать, иначе люди, которые и сейчас не испытывают к вам особых симпатий, превратятся в опасных и коварных врагов.

Не торопитесь с романтическими признаниями, избегайте любых высказываний, которые могут быть ложно истолкованы любимым человеком. Этот день стоит посвятить наблюдению за окружающими, не предпринимая никаких активных действий.

Рак

Скучать вам не придется, да и для отдыха времени будет маловато. Этот день полон разнообразных событий, большинство из которых окажутся для вас неожиданностью. Нужно не только быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства, но и выполнять ранее взятые на себя обязательства, так что придется проявить некоторую изобретательность, чтобы успеть все и с честью выйти из сложной ситуации.

Не исключены новые романтические увлечения, возможны и существенные перемены в уже существующих отношениях. Любимый человек готов принять во внимание ваши желания, и вам следует ответить тем же, чтобы не создавать благодатной почвы для взаимных обид.

Лев

День будет благоприятным для тех, кто готов на жертвы ради сохранений хороших отношений с коллегами, деловыми партнерами и близкими. Попытки отстаивать свою правоту, не считаясь с мнением окружающих, и требовать от них немедленного исполнения ваших желаний, не приведут ни к чему хорошему. Старайтесь искать компромиссы, даже если поначалу это покажется совершенно бесполезным занятием; шансы решить проблемы мирным путем велики у тех, кто готов при необходимости уйти в тень и позволить другим проявить себя.