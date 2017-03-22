Вечернее наслаждение: топ-модель Эстонии полностью оголилась (фото 16+)

И хотя Хелина после окончания передачи решила отказаться от карьеры модели и с головой погрузилась в учебу, теперь, спустя пять лет, красотка снова решила вернуться в этот скандальный мир модельного бизнеса, пишет Elu24.

На странице Instagram красавица держит всех в курсе последних событий своей жизни.

В этот раз девушка полностью обнажилась. Смотрите фото!