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Вечернее наслаждение: топ-модель Эстонии полностью оголилась (фото 16+)

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Хелина Метсик. | ФОТО: The Button Club

Победительница телешоу «Топ-модель Эстонии» Хелина Метсик, сначала отказавшая от карьеры модели, снова вернулась на подиум.

И хотя Хелина после окончания передачи решила отказаться от карьеры модели и с головой погрузилась в учебу, теперь, спустя пять лет, красотка снова решила вернуться в этот скандальный мир модельного бизнеса, пишет Elu24.

На странице Instagram красавица держит всех в курсе последних событий своей жизни.

В этот раз девушка полностью обнажилась. Смотрите фото!

/ Elu24/instagram

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