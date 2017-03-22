Самойлова: не понимаю, как во мне, в такой маленькой девочке, увидели угрозу

Самойлова: не понимаю, как во мне, в такой маленькой девочке, увидели угрозу1
22. март 2017 22:09
Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, в эфире Первого канала прокомментировала отказ во въезде на территорию Украины, передает «Интерфакс».
«За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь», — заявила она, сообщает Газета.Ru.
Самойлова также добавила, что не теряет надежды и считает, что ситуация может измениться.