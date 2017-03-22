Сколько денег предложили Ольге Орловой, что она согласилась вести «Дом-2»?

Мало кто ожидал, что гламурной и всегда такой закрытой и ненавидящей сплетни Ольге Орловой станет интересным скандальный проект с сомнительной репутацией, как "Дом-2". Вспомним хотя бы, как она держалась обособленно в конфликте между семьей покойной подруги Жанны Фриске с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Фанаты предположили, что певица уже давно не выступает с сольными программами, и ей просто нужна работа. Интересно, какой гонорар предложили звезде организаторы скандального проекта? Пишут Argumentiru.com.

Как рассказала сама Орлова, уже отсняли первую программу с ее участием, и она поблагодарила Бузову, что та помогла ей справиться с новым ремеслом.

"Конечно, я знала, что такое "Дом-2", но теперь буду смотреть его ежедневно. Я пока не понимаю, как это все будет строиться на площадке, но хочу сказать большое спасибо Ольге Бузовой за то, что не дала мне почувствовать себя лишней. Она меня всячески поддерживала, отчего мне было очень комфортно сниматься", – цитирует Ольгу Орлову Life.ru.

Генеральный продюсер телепроекта Алексей Михайловский подчеркнул, что Ольга Орлова пришла на телестройку не для того, чтобы кого-то из ведущих вытеснить.

"Ольга, добрый день. Скажите, ведь это не правда, что вы решили стать ведущей самого аморального шоу на тв!?", "Ужас, если это правда о "Дом 2". Куда же ещё ниже упасть можно", "Оль, я не верю...", "Ольга, вы потрясающая певица, актриса! Неужели это правда, что станете ведущей "Дома-2"? Это ведь ступень вниз", "Фото с Жанной сошли на нет...", - пишут в Instagram Орловой ее поклонники.