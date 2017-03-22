Киркоров призвал участников «Евровидения» выразить солидарность с Самойловой

Киркоров считает это решение несправедливым. Певец призвал всех участников «Евровидения» сказать перед выступлением фразу в поддержку россиянки и, таким образом, посвятить выступление ей, пишут Argumentiru.com.

Самойлова может лишиться возможности принять участие в конкурсе, так как столицей «Евровидения» в этом году стал Киев.

Напомним, что ранее Киркоров выступил против отправки россиян на конкурс. Он отметил, что разочарован «Евровидением» из-за политизированности жюри.