Киркоров призвал участников «Евровидения» выразить солидарность с Самойловой
22. март 2017 17:22
Бывший фанат «Евровидения» Филипп Киркоров прокомментировал решение Службы безопасности Украины сделать невъездной российскую певицу Юлию Самойлову – представительницу РФ на песенном конкурсе.
Киркоров считает это решение несправедливым. Певец призвал всех участников «Евровидения» сказать перед выступлением фразу в поддержку россиянки и, таким образом, посвятить выступление ей, пишут Argumentiru.com.
Самойлова может лишиться возможности принять участие в конкурсе, так как столицей «Евровидения» в этом году стал Киев.
Напомним, что ранее Киркоров выступил против отправки россиян на конкурс. Он отметил, что разочарован «Евровидением» из-за политизированности жюри.