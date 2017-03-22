Смотри: Алена Апина шокировала поклонников откровенным фото, на котором она спит с парнем без трусов

Общественность еще не успела отойти от недавно вышедшего откровенного клипа Алены Апиной на песню "Близость", а она уже снимает еще более откровенный ролик на композицию "Девушка Бонда".
Сегодня в Сети появился пикантный кадр из этого клипа. Клип выйдет уже совсем скоро. В своем микроблоге певица Алена Апина опубликовала несколько кадров из него, но самый "горячий" из них привлек наибольшее внимание подписчиков. На нем запечатлено, как артистка лежит в постели рядом с сексуальным полуобнаженным молодым мужчиной, который прикрыл свое достоинство одеялом. Снимок вызвал оживленную дискуссию среди подписчиков Алены Апиной. Они считают, что ее новый клип будет более откровенным, чем предыдущий, пишет 7d.org.ua.
Доброе утро! Ничего личного ! Просто кино ! И Спасибо за вчерашний трудный день! "Девушка Бонда" Спасибо! Режиссёр-оператор Аслан Ахмадов@aslanahmadov Ассистент режиссёра Никита Небогин @nikitanebogin Актёр: Дмитрий Гайворонский @dmitrygav makeup & hAir @rustam_satybalov Рустам Сатыбалов Стиль Ольга Чуковская