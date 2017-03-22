Смотри: Алена Апина шокировала поклонников откровенным фото, на котором она спит с парнем без трусов

Сегодня в Сети появился пикантный кадр из этого клипа. Клип выйдет уже совсем скоро. В своем микроблоге певица Алена Апина опубликовала несколько кадров из него, но самый "горячий" из них привлек наибольшее внимание подписчиков. На нем запечатлено, как артистка лежит в постели рядом с сексуальным полуобнаженным молодым мужчиной, который прикрыл свое достоинство одеялом. Снимок вызвал оживленную дискуссию среди подписчиков Алены Апиной. Они считают, что ее новый клип будет более откровенным, чем предыдущий, пишет 7d.org.ua.