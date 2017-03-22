Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Смотри: Алена Апина шокировала поклонников откровенным фото, на котором она спит с парнем без трусов

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Алена Апина | ФОТО: Maksim Blinov/Sputnik/Scanpix

Общественность еще не успела отойти от недавно вышедшего откровенного клипа Алены Апиной на песню "Близость", а она уже снимает еще более откровенный ролик на композицию "Девушка Бонда".

Сегодня в Сети появился пикантный кадр из этого клипа. Клип выйдет уже совсем скоро. В своем микроблоге певица Алена Апина опубликовала несколько кадров из него, но самый "горячий" из них привлек наибольшее внимание подписчиков. На нем запечатлено, как артистка лежит в постели рядом с сексуальным полуобнаженным молодым мужчиной, который прикрыл свое достоинство одеялом. Снимок вызвал оживленную дискуссию среди подписчиков Алены Апиной. Они считают, что ее новый клип будет более откровенным, чем предыдущий, пишет 7d.org.ua.

Наверх