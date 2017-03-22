Прежде, чем сделать это со своим пенисом — трижды подумайте!

Врачи в университетской больнице Матера в Дублине, в которую прибыл пациент с болями и припухлостью в половых органах, были вынуждены вызвать пожарную бригаду, чтобы помочь мужчине. Пожарным пришлось использовать электроинструменты, чтобы удалить эрекционное кольцо, которое застряло на мужском пенисе, спровоцировав редкий случай ущемления полового члена, пишет Soulpost.ru.

В соответствии с докладом в Irish Medical Journal, для удаления эрекционного кольца на основе титана была использована угловая шлифовальная машина, так как медперсонал не смог удалить его с помощью стандартного оборудования.

Защемление полового члена требует срочного лечения, так как потеря доступа крови в орган может привести к серьезным осложнениям, а в тяжелых случаях — к ампутации.

Как сообщается, пострадавший был под действием успокоительного, а вся операция по удалению кольца заняла около 20 минут, после чего мужчина прошел полное функциональное восстановление.

Эрекционные металлические кольца используются для усиления сексуального удовольствия и продолжительности полового акта. Однако они имеют свой срок действия. Медики утверждают, что кольца нужно выбирать исключительно с силиконовым сужением и использовать не больше, чем 30 минут.