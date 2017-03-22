Ведущая «Орла и решки» попала в страшную аварию

По дороге в город автомобиль, в котором Леся находилась вместе со съемочной группой, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, перевернулся. Оказалось, что виновник ДТП не смог совершить маневр на узкой дороге и выехал на соседнюю полосу. Видео с места происшествия появилось в официальном Instagram шоу, пишут Dni.ru.

"Друзья! В первый раз в жизни мы попали в аварию всей группой. Машина сейчас лежит на боку. Все живы, все нормально. У меня, по ходу, сломан нос. Я его не чувствую", – сообщила звезда.

В результате пассажиры перевернувшегося авто смогли выбраться только через багажное отделение. К счастью, никто из них не получил серьезных травм. У самой Леси врачи диагностировали сильный ушиб носа.

Леся Никитюк – одна из самых ярких ведущих проекта. Она пришла в программу в 2012 году на замену Жанне Бадоевой. Ее предшественница покинула туристическое шоу, так как захотела больше времени уделять семье. Соведущим новой звезды стал Андрей Бедняков.

А вот о личной жизни Леси ничего неизвестно. В своем Instagram она выкладывала фото, на которых запечатлена только в компании своей собаки Гашика. Но к сожалению, недавно четвероногий друг ведущей умер.