Российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой запретили въезд на Украину

Запрет будет действовать три года. Как сообщила в своем Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, решение принято на основании «полученных данных о нарушении певицей законодательства Украины».

"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - уточнила Гитлянская, агенству "Интерфакс-Украина".

Ранее в СБУ сообщили, что все документы для введения запрета уже готовы. При этом в спецслужбе подчеркивали, что осознают все последствия такой меры, и отмечали, что решение будет принято в ближайшее время.

О возможном запрете Самойловой въезда ранее говорил глава СБУ Василий Грицак. В спецслужбе сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения. Еще дальше пошел советник главы МВД Украины Антон Геращенко, который призвал привлечь Самойлову к ответственности.

В РФ же выражали обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Так, Дмитрий Песков отмечал, что в Москве надеются на участие исполнительницы в международном конкурсе. А Валентина Матвиенко называла действия Киева недопустимыми и неприемлемыми.

Юлия Самойлова собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning. Певица имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле.