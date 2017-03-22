Видео: Эвелина Бледанс растрогала весь мир историей о своем сыне с синдромом Дауна и песней про жизнь

В конце марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна – заболеванием, возникающим в результате генетической аномалии. Певец Natan из продюсерского центра Тимати эту дату отметил своеобразно. Он выпустил песню, в которой есть строчка "Я веду себя как полный даун", пишут Dni.ru.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс была очень этим возмущена, ведь у нее у самой растет "солнечный мальчик" – сын Cемен, которому на днях исполнится пять лет. "Некрасиво, неправильно называть людей с особенностями развития "даунами", – заверила Эвелина корреспондента Dni.Ru. – Я от лица всех мам "солнечных деток" категорически против таких выпадов в их адрес. Возможно, артист, который спел про "полного дауна" еще слишком молод и не знает, как правильно выразить свою мысль, чтобы не оскорбить кого-то своим творчеством".

"Говорят, что люди с синдромом Дауна на одну хромосому ближе к богу, – продолжает Бледанс. – У них 47 хромосом против наших 46-и, а у бога, как считается, еще больше. Эти люди добрые, светлые, они несут добро. И оскорблять их не нужно. Я никогда в жизни не пожалела, что мой второй сын Семен – особенный. Он придает каждому моему дню наполненность, радость, желание жить. Его веселье, доброта, открытость – то, чего нам часто не хватает".

Что касается неприятной истории с премьерой песни подопечного Тимати, то Эвелина уверена, что из нее можно выйти достойно. "Будь я его пиарщиком, то тут же предложила бы Натану перевести какую-то сумму денег в фонды, поддерживающих людей с синдромом Дауна, сделать специальное заявление о том, как он уважает людей с особенностями. И вместо негатива могла бы пойти совсем другая, добрая волна".

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