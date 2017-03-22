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Видео из спальни близнецов бьет рекорды просмотров в интернете

А вы уже это видели?

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ФОТО: Кадр из видео

На YouTube запечатлено, чем малыши заняты по ночам, когда нет рядом строгих родителей.

Молодые родители из Нью-Йорка Джонатан и Сьюзен Балкин опубликовали в Сети видео из спальни своих двухлетних близнецов Эндрю и Райана Балкина. По словам мамы и папы, они постоянно слышали "странные звуки и хихиканье" из комнаты детей, и решили начать шпионить за ними.

На YouTube запечатлено, чем малыши заняты по ночам: дети не слушаются родителей, самостоятельно вылезают из кроватей и устраивают настоящую "пижамную вечеринку" в комнате. Ролик очаровал пользователей, однако некоторые из них отметили, что, возможно, родители сами виноваты в гиперактивности мальчиков.

"Может, если бы родители выключили это безумное световое шоу над их головами, дети бы уснули", - написал один из комментаторов. Видео собрало в Сети уже свыше 67 млн просмотров

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