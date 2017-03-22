Шоколад полезен от ожогов и рака кожи

Как выяснилось, шоколад может играть роль косметологического средства, защищающего кожу от повреждений. Вывод о полезности известного лакомства для кожного покрова сделали научные сотрудники из Университета Дюссельдорфа, Германия.
«Все продукты питания, содержащие большое количество какао, помогают в лечении ожогов и онкологии кожи», - заявили немецкие исследователи.
Серия проведенных медиками опытов показала, что люди, регулярно употребляющие какао, демонстрируют меньшую восприимчивость к облучению ультрафиолетом, в котором видят главную причину заболеваемости раком кожи.
Специалисты рекомендовали ежедневно употреблять шоколад в умеренных дозах с целью профилактики рака.
«В шоколаде содержатся флавоноиды, выполняющие функции антиоксидантов. Некоторые виды шоколада, богатые какао, особенно благоприятно действуют на кожный покров человека», - отметили представители Университета Дюссельдорфа.