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Шоколад полезен от ожогов и рака кожи

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Шоколад. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Как выяснилось, шоколад может играть роль косметологического средства, защищающего кожу от повреждений. Вывод о полезности известного лакомства для кожного покрова сделали научные сотрудники из Университета Дюссельдорфа, Германия.

«Все продукты питания, содержащие большое количество какао, помогают в лечении ожогов и онкологии кожи», - заявили немецкие исследователи.

Серия проведенных медиками опытов показала, что люди, регулярно употребляющие какао, демонстрируют меньшую восприимчивость к облучению ультрафиолетом, в котором видят главную причину заболеваемости раком кожи.

Специалисты рекомендовали ежедневно употреблять шоколад в умеренных дозах с целью профилактики рака.

«В шоколаде содержатся флавоноиды, выполняющие функции антиоксидантов. Некоторые виды шоколада, богатые какао, особенно благоприятно действуют на кожный покров человека», - отметили представители Университета Дюссельдорфа.

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