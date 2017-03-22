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Срочная новость! Популярный пярнуский фестиваль Weekend переезжает!

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ФОТО: Gertrud Alatare/

Поскольку в прошлом году на фестивале Weekend в Пярну были огромные очереди, технические неисправности и проблемы с услугами для обладателей ВИП-билетов, то теперь организаторы на ошибках научились.

Организаторы планируют в этом году исправить свои прошлогодние ошибки путем нескольких изменений. Главное из них – смена места проведения фестиваля.

«На месте проведения прошлогоднего фестиваля построят отель. В сотрудничестве с городом Пярну решили найти новое место, где проводить мероприятие. Решили, что самая широкая и красивая часть пляжа находится между клубом Sunset и Hedon Spa, там и будет установлена главная сцена фестиваля», - сказали организаторы.

Также организаторы признают, что в прошлом году у главной сцены было очень тесно, ввиду чего движение людей было затруднено. В этом году и ширина сцены увеличится до 80 метров вместо 45 в прошлом году.

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