Какое место предрекают Эстонии на «Евровидении» в Киеве? Букмекеры огорчили своим прогнозом

Главными претендентами на победу в Киеве специалисты по ставкам считают Италию, Швецию, Бельгию и Болгарию. При этом аналитики старейшего букмекера Британии William Hill полагают, что шансы итальянского певца Франческо Габбани на триумф в Киеве заметно выше, чем у представителя Швеции Робина Бенгтссона.

Ставки на победу эстонского дуэта принимаются из расчета 33 к 1. По оценке букмекеров, Эстония сумеет занять 17-е место.

Шансы представителей еще 25 государств, среди которых в том числе Украина, Латвия, Литва, Молдова и Грузия, букмекеры оценили гораздо ниже.