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Какое место предрекают Эстонии на «Евровидении» в Киеве? Букмекеры огорчили своим прогнозом

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Койт Тооме и Лаура Пыльдвере | ФОТО: Promopilt

Итальянский певец Франческо Габбани имеет наибольший шанс на победу в конкурсе "Евровидение-2017", а вот представляющим Эстонию Лауре и Койту Тооме уготована судьба бороться за место во второй десятке - так считают мировые букмекеры, передает ERR.

Главными претендентами на победу в Киеве специалисты по ставкам считают Италию, Швецию, Бельгию и Болгарию. При этом аналитики старейшего букмекера Британии William Hill полагают, что шансы итальянского певца Франческо Габбани на триумф в Киеве заметно выше, чем у представителя Швеции Робина Бенгтссона.

Ставки на победу эстонского дуэта принимаются из расчета 33 к 1. По оценке букмекеров, Эстония сумеет занять 17-е место.

Шансы представителей еще 25 государств, среди которых в том числе Украина, Латвия, Литва, Молдова и Грузия, букмекеры оценили гораздо ниже.

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