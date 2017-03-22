Садальский сделал скандальное заявление о Никите Михалкове

Станислав Садальский заявил, что Никита Михалков взял от власти все, и даже больше, передают Argumenti. По мнению блогера, режиссер он прекрасный, да и артист грандиозный. Но вот как человек Никита Сергеевич, по его мнению, непорядочный.

"Так бывает. Получил от власти все что можно и нельзя. И ему это кажется нормальным. Боюсь, что со временем за все это придется заплатить его детям и внукам. Они будут растоптаны, как только он не сможет их прикрывать", - цитирует скандальное заявление Садальского Znak.com.

Станислав также вспомнил, что Никита Сергеевич не любит его за то, что он все время напоминает ему о его взаимоотношениях с властью. "Когда меня выдвигали на народного артиста, Никита Сергеевич категорически заявил, что я недостоин. Ну и ладно. В конце концов, в Москве плюнь – в народного попадешь, а народный артист Грузии и народный артист Чувашии лишь я один", – продолжил актер в интервью изданию.