Иосиф Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии

"Очень жаль, что из готовой передачи вырезали мою фразу: "Когда-то Леонид был для Валерии первой любовью, а сейчас оказался ее первой ошибкой, – поделился Пригожин с корреспондентом Dni.Ru. – Он поступил недостойно не только как мужчина, но и просто как человек. Он жаловался на Валерию, оскорблял ее. А это великая певица, гениальнейшая!"

Он не понимает, зачем Ярошевскому понадобилось писать книгу об артистке ("Валерия: "паровоз" из Аткарска). "Да и сама Валерия писала книгу, в которой упомянула и его, причем очень уважительно о нем высказалась. Написал бы о себе. Но он понимает, что никому не интересен. Это слабый человек. Я бы, конечно, дал ему по морде, просто жалко его", – рассказал Иосиф.

Продюсера не на шутку рассердило, что Ярошевский обвинил Валерию в измене. "Я никогда не видел более порядочной женщины! – заявил он. – У женщин-артисток бывают сотни мужчин. Все мужчины певицы Валерии были ее мужьями. А что этот Ярошевский мог ей дать? Ни детей не получилось, ни в профессиональном плане ничего. И вы только подумайте! Валерия со мной уже девять лет, 14 лет была замужем за Шульгиным. Что же этот Леонид молчал 24 года?!"

Напомним, на программе "Прямой эфир" Ярошевский рассказал о браке с Валерией и о том, как она ушла от него к продюсеру Александру Шульгину. Сама певица и ее нынешний супруг в студии не появились, однако заранее дали интервью для программы.