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Уставшая мама повесила на двери ванной гениальную записку

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Мама и дети. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Что еще остается делать, когда нет ни минуты покоя и даже в ванной комнате нельзя уединиться и расслабиться, потому что в любой момент можно услышать настойчивый стук в дверь или сумасшедшие крики?

Этой женщине просто надоело каждый раз намыленной в ужасе выскакивать из ванной комнаты, чтобы предотвратить неминуемую беду или хотя бы успеть оказать первую помощь «пострадавшим», которые на самом деле всегда оказывались живы-здоровы, просто хотели спросить: «Мама, ты скоро? Нам скучно!».

Вы скажете, приятно слышать, что дети скучают и им плохо без мамы? Но ведь и она имеет право иногда побыть одна, сама с собой, ну хоть какие-то минуты, согласитесь. Однако эта любящая мамочка в какой-то момент поняла, что такое счастье ей не светит, ее терпение лопнуло, и тогда она написала памятку для своих детей, которую повесила на двери ванной комнаты. Это послание собрало уже более 12 тысяч лайков в Facebook, потому что проблема, судя по всему, близка многим, пишет TVNet.

Вот что гласит эта памятка для настырных детей

Если мама в ванной, вам не разрешается:

1. Стучать, если только не горит дом или кто-то не истекает кровью или умер.

2. Задавать вопросы. Я все равно ничего не услышу из-за шума воды.

3. Находиться возле самой двери. Я не буду виновата, если резко ее открою и на чьем-то лбу появится шишка.

4. Подсовывать под дверь записки любого содержания. И вообще, прежде чем постучать, ответьте на вопрос: «Могу ли я прожить еще пару минут без мамы?», поставив соответствующие галочки в квадратиках «да» или «нет».

Скажете, слишком жестко? Но ведь это правда жизни, крик души и, возможно, хоть какой-то способ с утра до вечера загруженной маме выкроить немного времени для себя.

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