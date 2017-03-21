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Сказочное видео: экс-солистка Vanilla Ninja Катрин Сиска купается в Африке с пингвинами и радуется, что наполовину русская

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ФОТО: youtube.com

«Я наполовину русская и наслаждаюсь этим по полной программе», - сказала в своем недавнем видео экс-солистка Vanilla Ninja Катрин Сиска.

«Когда-то выступала в поп-рок группе Vanilla Ninja, с которой объездила полмира», - рассказывает Катрин для тех, кто этого не знал.

«Работала телеведущей, моделью, телепродюсером, менеджером, политиком, директором культурного центра и когда-то советником премьер-министра. Люблю йогу, фитнес, тайский бокс, серфинг и катание на руле. Сейчас путешествую по миру, чтобы фотографировать и снимать, писать, делать музыку и проводить время со своей отличной семьей. Я просто не умею сидеть без дела на месте…», - говорит Сиска.

Недавно Катрин побывала в Южной Африке, где купалась вместе с пингвинами.

Это видео имеется в интернете, спешим вам его показать. Смотрите!

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