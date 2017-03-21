Что случилось? Поклонники Екатерины Варнавы перестали узнавать ее

Варнава стала совсем не похожа не себя. Звезда Comedy Woman перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку. Также артистка решила больше не делать броский макияж, что весьма омолодило и освежило ее лицо. Поклонники Екатерины Варнавы заявили, что их любимица стала неузнаваема. Но они не отрицают, что перемены во внешности пошли ей на пользу. Фанаты считают, что актриса помолодела лет на десять.

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Mar 19, 2017 at 4:38am PDT