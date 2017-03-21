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Что случилось? Поклонники Екатерины Варнавы перестали узнавать ее

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Екатерина Варнава | ФОТО: Кадр из видео

За последний год звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава сильно похудела. А недавно она решила вдобавок ко всему кардинально сменить имидж.

Варнава стала совсем не похожа не себя. Звезда Comedy Woman перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку. Также артистка решила больше не делать броский макияж, что весьма омолодило и освежило ее лицо. Поклонники Екатерины Варнавы заявили, что их любимица стала неузнаваема. Но они не отрицают, что перемены во внешности пошли ей на пользу. Фанаты считают, что актриса помолодела лет на десять.

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