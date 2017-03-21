Молодой и дерзкий: нарвский рэпер, признавшийся в любви к Эстонии, выпустил новый клип

Вы помните рэпера из Нарвы, который в январе этого года наделал много шумихи своим видеоклипом на песню Olen venelane, или «Я русский»? 26-летний Евгений Ляпин пару месяцев назад загрузил на YouTube свое первое видео, и славы долго ждать не пришлось.
Про молодого и дерзкого рэпера, выступающего под псевдонимом Stuf, тут же написали все эстонские СМИ, парня начали приглашать на телевидение, но кульминацией стал звонок из Рийгикогу. Да, да, Евгений был и сам крайне удивлен такому звонку, цель которого была выразить нарвскому дарованию слова благодарности.
И вот, только-только шумиха вокруг нарвского рэпера улеглась, как он решил вновь растормошить публику своим новым видеоклипом.
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