Молодой и дерзкий: нарвский рэпер, признавшийся в любви к Эстонии, выпустил новый клип

Про молодого и дерзкого рэпера, выступающего под псевдонимом Stuf, тут же написали все эстонские СМИ, парня начали приглашать на телевидение, но кульминацией стал звонок из Рийгикогу. Да, да, Евгений был и сам крайне удивлен такому звонку, цель которого была выразить нарвскому дарованию слова благодарности.

И вот, только-только шумиха вокруг нарвского рэпера улеглась, как он решил вновь растормошить публику своим новым видеоклипом.

Смотрите и оставляйте свои комментарии, нам интересно услышать ваше мнение!