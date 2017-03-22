Что приготовил сегодняшний день? Читайте гороскоп на 22 марта

Овен

Несмотря на перепады настроения и неспособность контролировать свои эмоции, вы легко находите общий язык с окружающими и быстро становитесь душой любой компании. Это прекрасный день для общения, обсуждения важных вопросов, а также начала совместной работы над каким-то проектом. Активный отдых в компании друзей и родственников, небольшие поездки и занятия спортом позволят вам обрести привычный оптимизм, забыть о неприятных мыслях.

Романтические отношения могут быть омрачены ревностью, однако вам удастся убедить любимого человека в том, что поводов для сомнений и тревоги нет. Откажитесь от времяпрепровождения, которое может нанести ущерб здоровью, не злоупотребляйте спиртными напитками.

Телец

Очень непросто складываются отношения с близкими людьми, представители старшего поколения настроены критично и не скупятся на упреки и нравоучения. Постарайтесь реагировать спокойно: конфликты не приведут ни к чему хорошему. Эксперименты с имиджем окажутся неудачными, ваш новый образ не придется по душе ни вам, ни окружающим. В поездках нужна осторожность; легкомыслие будет иметь неприятные последствия и наверняка приведет к непредвиденным расходам.

Постарайтесь провести больше времени в обществе любимого человека или симпатичной вам особы: обстоятельства способствуют сближению, дают возможность лучше понять друг друга.

Близнецы

Стоит обратить внимание на свое здоровье: жизненный потенциал снижен, перегрузки нежелательны. По этой причине желательно отказаться от утомительных поездок и тяжелой физической работы, сосредоточившись на спокойных и приятных занятиях. Близнецы без труда найдут общий язык с близкими, предложат интересные для всех способы проведения свободного времени. Романтически настроенные представители знака смогут завязать интересные знакомства, если не станут слишком торопиться.

Новые впечатления будут приятными, однако вы поступите верно, если откажетесь от занятий экстремальными видами спорта и иных рискованных способов проведения досуга.

Рак

Нежелательно планировать на этот день важные дела, принимать ответственные решения. Ситуация складывается непростая, и вы совершите ошибку, если будете действовать в спешке. Можно прислушаться к советам старших родственников и опытных друзей, но и о собственной интуиции забывать не стоит. Весьма благоприятные финансовые перспективы, можно сделать удачные покупки.

Хорошо сложатся поездки, знакомства с попутчиками будут приятными и многообещающими. Посещение светских мероприятий также не принесет разочарования. Проблемы в отношениях с любимым человеком могут возникнуть у тех, кто склонен долго помнить о старых обидах.

Лев

Будьте предельно осторожны в поездках. Вдали от дома вас подстерегают опасности и нешуточные испытания. Кроме того, день характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, а это значит, что вы подвержены негативным эмоциям и можете невольно испортить отношения с близкими людьми. Отложите крупные покупки, не тратьте серьезных сумм на развлечения.

События этого дня позволят вам приобрести полезный опыт, получить ценную информацию, а также составить правильное представление об окружающих. Появится возможность лучше узнать любимого человека, открыть для себя новые достоинства его характера. Спокойно меняйте свои планы, если в этом возникнет необходимость – ситуация будет развиваться в благоприятном для вас русле.