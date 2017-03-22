Что приготовил сегодняшний день? Читайте гороскоп на 22 марта

Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, что может стать причиной проблем в романтических отношениях и отсутствия взаимопонимания между близкими людьми, предупреждает Dvorec.
Овен
Несмотря на перепады настроения и неспособность контролировать свои эмоции, вы легко находите общий язык с окружающими и быстро становитесь душой любой компании. Это прекрасный день для общения, обсуждения важных вопросов, а также начала совместной работы над каким-то проектом. Активный отдых в компании друзей и родственников, небольшие поездки и занятия спортом позволят вам обрести привычный оптимизм, забыть о неприятных мыслях.
Романтические отношения могут быть омрачены ревностью, однако вам удастся убедить любимого человека в том, что поводов для сомнений и тревоги нет. Откажитесь от времяпрепровождения, которое может нанести ущерб здоровью, не злоупотребляйте спиртными напитками.
Телец
Очень непросто складываются отношения с близкими людьми, представители старшего поколения настроены критично и не скупятся на упреки и нравоучения. Постарайтесь реагировать спокойно: конфликты не приведут ни к чему хорошему. Эксперименты с имиджем окажутся неудачными, ваш новый образ не придется по душе ни вам, ни окружающим. В поездках нужна осторожность; легкомыслие будет иметь неприятные последствия и наверняка приведет к непредвиденным расходам.
Постарайтесь провести больше времени в обществе любимого человека или симпатичной вам особы: обстоятельства способствуют сближению, дают возможность лучше понять друг друга.
Близнецы
Стоит обратить внимание на свое здоровье: жизненный потенциал снижен, перегрузки нежелательны. По этой причине желательно отказаться от утомительных поездок и тяжелой физической работы, сосредоточившись на спокойных и приятных занятиях. Близнецы без труда найдут общий язык с близкими, предложат интересные для всех способы проведения свободного времени. Романтически настроенные представители знака смогут завязать интересные знакомства, если не станут слишком торопиться.
Новые впечатления будут приятными, однако вы поступите верно, если откажетесь от занятий экстремальными видами спорта и иных рискованных способов проведения досуга.
Рак
Нежелательно планировать на этот день важные дела, принимать ответственные решения. Ситуация складывается непростая, и вы совершите ошибку, если будете действовать в спешке. Можно прислушаться к советам старших родственников и опытных друзей, но и о собственной интуиции забывать не стоит. Весьма благоприятные финансовые перспективы, можно сделать удачные покупки.
Хорошо сложатся поездки, знакомства с попутчиками будут приятными и многообещающими. Посещение светских мероприятий также не принесет разочарования. Проблемы в отношениях с любимым человеком могут возникнуть у тех, кто склонен долго помнить о старых обидах.
Лев
Будьте предельно осторожны в поездках. Вдали от дома вас подстерегают опасности и нешуточные испытания. Кроме того, день характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, а это значит, что вы подвержены негативным эмоциям и можете невольно испортить отношения с близкими людьми. Отложите крупные покупки, не тратьте серьезных сумм на развлечения.
События этого дня позволят вам приобрести полезный опыт, получить ценную информацию, а также составить правильное представление об окружающих. Появится возможность лучше узнать любимого человека, открыть для себя новые достоинства его характера. Спокойно меняйте свои планы, если в этом возникнет необходимость – ситуация будет развиваться в благоприятном для вас русле.
Дева
Этот день будет омрачен серьезными финансовыми трудностями, что не лучшим образом скажется на вашем настроении. Старайтесь избегать необдуманных расходов, будьте осторожны в расчетах – ваша невнимательность будет на руку мошенникам. Домашние дела не отнимут много времени; можно обновить интерьер своего жилища, да и в привычный образ жизни внести значительные перемены.
Прислушайтесь к совету друзей, если окажетесь в сложной ситуации: чужой жизненный опыт может оказаться весьма полезным. Отношения с любимым человеком улучшатся, если вы не будете скупиться на знаки внимания и проявление заботы. Родственники порадуют подарками и охотно возьмут на себя решение некоторых ваших проблем.
Весы
Возможны серьезные проблемы в общении – старайтесь проявлять разборчивость и избегайте сомнительных знакомств. Нежелательно посещение многолюдных собраний, светских мероприятий. Зато в кругу близких людей можно приятно провести время, да и романтическое свидание окажется вполне удачным. Некоторых представителей знака ждут чрезвычайно приятные признания, у других появится повод задуматься о вступлении в брак.
Обратите внимание на состояние своего здоровья: весьма высока вероятность недомоганий. Следует отдать предпочтение «полезным» развлечениям, отказаться от употребления спиртных напитков и других вредных привычек.
Скорпион
Подходящий день для решения проблем в романтических отношениях и перемен в личной жизни. Ваша интуиция очень сильна; именно она подскажет, как следует действовать, чтобы избежать осложнений и не ранить любимого человека. Несколько сложнее поладить с родственниками: их реакция на ваши поступки и высказывания непредсказуема; в любом случае, старайтесь никого не обижать, иначе любой мелкий конфликт разрастется до масштабов грандиозной катастрофы. Полезным будет общение со старшими и более опытными друзьями, чьи советы окажутся очень разумными.
Это удачный день для начала новых дел, можно также строить долгосрочные планы или ставить перед собой новые цели. Ваша сила – в умении правильно оценить собственные возможности и шансы на успех, вовремя отказавшись от заведомо провальных проектов.
Стрелец
Настроение Стрельцов переменчиво, поэтому представителям этого знака непросто будет поладить с окружающими. Постарайтесь не реагировать слишком остро на советы и критику, спокойно принимайте помощь, даже если в ней нет необходимости – сейчас не время ссориться с близкими из-за пустяков. Нежелательны поездки; давно запланированные путешествия могут обернуться разочарованиями и привести к серьезным финансовым потерям.
Сейчас вы склонны несколько переоценивать свои возможности, а потому часто беретесь за сложные дела без всякой подготовки. Между тем, есть шанс значительно облегчить себе жизнь, переложив часть груза забот на чужие плечи.
Козерог
Возможны непредвиденные расходы, связанные как с приобретением полезных вещей, так и с разнообразными развлечениями. Финансовая ситуация весьма сложна, и нет оснований рассчитывать на скорые перемены к лучшему, поэтому будьте благоразумны и не расставайтесь с деньгами слишком легко. Это не самый подходящий день для того, чтобы выбирать подарки для близких и вообще покупать что-то, предназначенное для других людей: шанс ошибиться очень велик.
Старайтесь проводить больше времени с людьми, которых давно и близко знаете, а случайных знакомств по возможности избегать. Нежелательно слишком активное участие в светских мероприятиях, посещение затягивающихся допоздна вечеринок. Наградой за верность здоровому образу жизни будет прекрасное самочувствие.
Водолей
Очень приятным будет этот день для влюбленных. Романтические привязанности проходят период обновления, становятся более глубокими и радуют приятными эмоциями. Новые знакомства помогут одиноким Водолеям внести перемены в личную жизнь, разобраться в собственных желаниях и душевных потребностях. Общение с друзьями порадует, совместный отдых запомнится надолго.
Ваши финансовые возможности ограничены, а то, как вы распоряжаетесь имеющимися средствами, может вызвать негативную реакцию у родственников. Постарайтесь прислушаться к советам, даже если они вам не слишком по душе, и не идите на поводу у своих мимолетных желаний.
Рыбы
Звезды рекомендуют Рыбам быть сдержаннее в проявлениях эмоций и не предаваться фантазиям в то время, которое следовало бы посвятить интересным и полезным делам. Целеустремленность, упорство и трудолюбие – вот качества, которые сегодня совершенно необходимы для достижения успеха. Не все ваши начинания будут одобрены близкими, но достигнутые результаты наверняка внушат окружающим уважение.
Возможны серьезные разногласия с любимым человеком, некоторым представителям знака придется всерьез задуматься о необходимости значительных перемен в личной жизни. Избегайте ситуаций, связанных с риском и берегите себя: жизненный потенциал снижен, проблемы со здоровьем не исключены.