Ее осуждали за то, что она позволила своей больной дочери вступить в брак. Теперь все кусают локти...

Для того чтобы родители не боялись браться за воспитание этих особых детей, многие общественные организации призывают к внесению осведомленности по поводу этой болезни. Ведь сейчас статистика очень печальна: более 85 % родителей отказываются от детей с синдромом Дауна еще в родильном доме, пишет Ofigenno.com.

Редакция Limon.ee хочет познакомить тебя с замечательной парой, которая докажет тебе, что с этим синдром можно не просто жить, а жить счастливо!

Они поженились в 1995 году, когда о подобных союзах было известно очень немного. Естественно, на влюбленных обрушилась гора осуждения, ведь то, что людям диковинно, они не принимают.

Сестра Марианны завела страничку в Facebook, на которой с удовольствием делилась этой замечательной историей любви. Линди рассказала, что матери было сложно одобрить брак, ведь предрассудков было не избежать. Но женщина сумела сделать это ради счастья своей дочери.

«В день, когда Марианна встретила Томми, она вернулась домой с огромной улыбкой на лице. Она, не переставая, говорила о нём и спросила, может ли он прийти к нам на ужин.

Они встречались полтора года, и затем Том пришел к нашей маме с предложением. В качестве кольца он преподнес игрушку из торгового автомата», — вот что говорит Линди об этой потрясающей истории любви.

Критиканы преследовали пару на протяжении всех лет, которые они прожили вместе. Но это не только не разрушило, а даже укрепило их отношения. Теперь, спустя 22 года совместной жизни, они по-прежнему души друг в друге не чают.

Замечательная история любви. Только посмотри, как они счастливы!

Очень радует, что есть вот такие вот люди. Они не просто живут полноценной жизнь, но подают пример другим, которые лишены надежды на счастье из-за своей болезни.

Если они смогли преодолеть, казалось бы, непреодолимые барьеры друг ради друга, то разве нам с тобой будет сложно подарить им хоть капельку своей любви и сострадания? Это ведь так просто, не осуждать других!