Фото: молодая мама Пелагея восхитила точеной фигурой после родов

В масштабном концерте «Голоса» приняли участие десятки известных музыкантов и исполнителей, среди которых были и наставники популярного телепроекта. Одним из самых ожидаемых гостей стала певица Пелагея, которая не принимает участие в съемках пятого сезона шоу, но запомнилась зрителям своей открытостью и непосредственностью.

Пелагея не только поднялась на сцену, но и выступила в роли соведущей Дмитрия Нагиева.

Фото: Scanpix

Внешность молодой мамы вызвала восторг зрителей. Блондинка позировала фотографам в сногсшибательном черном платье в пол, которое оголило спину певицы и подчеркнуло контуры подтянутой фигуры.