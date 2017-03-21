Фото: молодая мама Пелагея восхитила точеной фигурой после родов

Певица, недавно подарившая миру дочку Таисию, появилась на концерте проекта «Голос» в Кремле. Поклоннкии и коллеги восхищены фигурой Пелагеи, которая подчеркнула стройность сверкающим облегающим платьем.
В масштабном концерте «Голоса» приняли участие десятки известных музыкантов и исполнителей, среди которых были и наставники популярного телепроекта. Одним из самых ожидаемых гостей стала певица Пелагея, которая не принимает участие в съемках пятого сезона шоу, но запомнилась зрителям своей открытостью и непосредственностью.
Пелагея не только поднялась на сцену, но и выступила в роли соведущей Дмитрия Нагиева.
Фото: Scanpix
Внешность молодой мамы вызвала восторг зрителей. Блондинка позировала фотографам в сногсшибательном черном платье в пол, которое оголило спину певицы и подчеркнуло контуры подтянутой фигуры.