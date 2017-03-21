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Фото: молодая мама Пелагея восхитила точеной фигурой после родов

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ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Певица, недавно подарившая миру дочку Таисию, появилась на концерте проекта «Голос» в Кремле. Поклоннкии и коллеги восхищены фигурой Пелагеи, которая подчеркнула стройность сверкающим облегающим платьем.

В масштабном концерте «Голоса» приняли участие десятки известных музыкантов и исполнителей, среди которых были и наставники популярного телепроекта. Одним из самых ожидаемых гостей стала певица Пелагея, которая не принимает участие в съемках пятого сезона шоу, но запомнилась зрителям своей открытостью и непосредственностью.

Пелагея не только поднялась на сцену, но и выступила в роли соведущей Дмитрия Нагиева.

Фото: Scanpix

Внешность молодой мамы вызвала восторг зрителей. Блондинка позировала фотографам в сногсшибательном черном платье в пол, которое оголило спину певицы и подчеркнуло контуры подтянутой фигуры.

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