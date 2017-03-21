Отец получил смс-сообщение от сына и понял, что действовать нужно немедленно

Они, немного нервничая, конечно, скажут вам “да”. Но это “да” не значит, что через время вы узнаете, что они первый раз пробовали алкоголь или чего похуже.

Американский пастор Берт Фалкс понимал эту психологическую особенность подростков и хотел избежать подобных ситуаций со своим младшим сыном Дэнни. Сам, будучи сыном пастора, он понимал, как трудно бывает со сверстниками. Несмотря на то, что Фалкс привык доверять сыну, он хотел знать, что и у сына хватит доверия прийти к отцу за помощью, когда это будет нужно. Отец разработал маленький секретный шифр, который должен был бы стать своего рода сигналом S.O.S. Используя этот сигнал, Дэн мог не бояться упасть лицом в грязь перед друзьями, как это часто случается в подростковом возрасте.

Гениальная идея пришла к пастору после посещения наркологических клиник для подростков. В разговорах с ребятами он часто задавал один и тот же вопрос: “Скольким из вас приходилось оказываться в ситуации, когда в компании начинали делать что-то, что вам не нравилось, пугало, смущало, но вы следовали примеру других, боясь быть осмеянными, и не видели выхода?”

Руки поднимали все как один. Вот что впоследствии написал об этом пастор:

“Как-то мой младший, Дэнни, собирался на вечеринку. Я сказал, что если что-то пойдет не так, если он почувствует себя не в своей тарелке, пусть отправит букву “Х” любому из членов семьи (мне, маме, старшему брату или сестре). Тот, кто получает этот шифр, должен следовать простой инструкции — через пару минут позвонить на телефон Дэна. Когда он ответит, произойдет примерно следующий разговор:

- Алло!

– Дэнни, кое-что случилось, и мне нужно забрать тебя прямо сейчас.

– Что такое?

– Расскажу на месте. Будь готов через пять минут. Я приеду.

После этого Дэн со спокойной совестью говорит друзьям, что дома что-то произошло и ему нужно срочно уйти. Все. Дэн уходит. В глазах друзей он не сбежал, а пошел “по делу”. В итоге подросток доверяет родителям и уже спокойнее реагирует на компанию.

Самое главное — не бросать ребенка в беде ни при каких условиях. Упустить подростка — проще простого, а вот выстроить доверительные отношения, в которых ребенок научится сам делать выбор между добром и злом в пользу первого, дорогого стоит!

По материалам: inspiremore.com