Александр Панайотов: на «Евровидение» поеду я

Александру Панайотову, который был вторым в пятом сезоне главного вокального проекта Первого канала, все наперебой прочили поездку на «Евровидение» в 2017 году. Певец слухи опровергал и уверял, что не знает, откуда ноги растут.

«Это все выдумывали журналисты, – заявил он корреспонденту Dni после выступления на юбилее шоу «Голос» в Кремле. – Мне потом на Первом канале рассказали, что ни я, ни победительница «Голоса» Дарья Антонюк в качестве претендентов даже не рассматривалась».

«Мне очень нравится выбор России этого года, – продолжил Александр. – Я давно наблюдаю за Юлией Самойловой, еще со времени ее участия в программе "Фактор А", где ее оценила сама Алла Пугачева. Юля безумно трогательная, милая. У нее не большие вокальные данные, но тут не тот случай, когда надо побеждать за счет голоса и диапазона. Тут побеждают сердцем, а оно у нее большое. И поэтому, мне кажется, у нее есть все шансы войти в призовую пятерку лучших в финале. Я каждый год смотрю этот конкурс и точно угадываю, кто какое место займет в топе лучших».

Фото: Scanpix

Панайотову вовсе не обидно, что в Киев поедет не он. «Точно знаю, что однажды буду участвовать в «Евровидении». Не скажу, в каком именно году, но у меня есть твердая уверенность и определенное знание того, что на этот главный песенный смотр Старого Света поеду я. Все к этому идет», – подчеркнул артист.