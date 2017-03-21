Рейтинг знаков Зодиака по влюбчивости. И первое место занимает…

12 место — Дева

Девы — однолюбы №1 в нашем рейтинге. Зачастую они проводят жизнь с тем единственным, кого встретили в далекой юности. Но нельзя сказать, что Девы — пуритане, которые даже в мыслях не изменяют партнеру спустя 30 лет брака. Как раз-таки изменить Девы могут, но с абсолютно чистой совестью. Любовь любовью, а секс — это просто физическая разрядка и разнообразие, считают они.

11 место — Козерог

С юности Козероги лелеют в голове образ своего идеала и каждого потенциального партнера сравнивают с ним. Если идеал найден, то Козерог готов успокоиться, залечь в тихую гавань и провести с этим человеком всю оставшуюся жизнь. Самое интересное, что Козерог очень упорен в своих поисках, и, рано или поздно, он находит своего идеального человека.

10 место — Скорпион

Неожиданно, но факт! Многие ошибочно считают, что Скорпионы очень любвеобильны. Это неправда. Скорпионы влюбляются очень редко, но метко. Пережив 2–3 бурных романа, они находят того единственного и хранят ему верность до конца дней своих. При этом Скорпионы не забывают регулярно выносить предмету своей страсти мозг и проверять его на верность.

9 место — Овен

Кто-то утверждает, что Овну чуждо чувство любви. Это не совсем так. Как известно, Овны — непоколебимые, упрямые, сильные и гордые натуры. Уязвить их может только одно — влюбленность. Поэтому они боятся любви, как огня, и, встретив человека, Овны тщательно обдумывают все достоинства и недостатки отношений. Если “плюсы” существенно перевешивают “минусы”, Овны кидаются в омут с головой. И часто этот омут засасывает их на всю жизнь.

8 место — Рак

Раки — приверженцы спокойного, оседлого образа жизни, поэтому, с одной стороны, любовь их пугает. Чувства, считают они, могут внести раздрай в их уютный мир. С другой стороны, природа распорядилась так, что Раки с детства мечтают о семье и детях, поэтому в каждом встречном видят родителя своих детей и влюбляются в него. А встречных, как вы знаете, может быть много… Вот и мучаются Раки всю жизнь от своей влюбчивости. И хочется, и колется, как говорится.

7 место — Телец

Тельца можно назвать влюбчивой натурой, но с одной пометкой: он влюбляется для себя, и часто “объект” ничего не знает о чувствах нашего героя. Телец влюбляется ради эйфории, бабочек в животе и приятных эмоций. Ему не так важны все эти ваши отношения, свидания, совместный быт. Телец — свободный художник, и брачные игры ему ни к чему.

6 место — Водолей

Водолей живет крайностями. Он может влюбиться на годы в первого встречного, а может тщательно и годами выбирать жертву, опасаясь, как бы не вышло чего-нибудь неправильного. При этом уточняем: это один и тот же Водолей, просто у него периодически что-то в голове клинит. Когда переклинит в следующий раз, никто не знает. Даже сам Водолей.