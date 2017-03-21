Рейтинг знаков Зодиака по влюбчивости. И первое место занимает…

Весна — пора любви, и даже самый черствый человек в это время года словно пробуждается и открывается чувствам, пишет Marketium.
Давайте узнаем, что месяц рождения может рассказать о любвеобильности разных людей и составили рейтинг влюбчивости.
12 место — Дева
Девы — однолюбы №1 в нашем рейтинге. Зачастую они проводят жизнь с тем единственным, кого встретили в далекой юности. Но нельзя сказать, что Девы — пуритане, которые даже в мыслях не изменяют партнеру спустя 30 лет брака. Как раз-таки изменить Девы могут, но с абсолютно чистой совестью. Любовь любовью, а секс — это просто физическая разрядка и разнообразие, считают они.
11 место — Козерог
С юности Козероги лелеют в голове образ своего идеала и каждого потенциального партнера сравнивают с ним. Если идеал найден, то Козерог готов успокоиться, залечь в тихую гавань и провести с этим человеком всю оставшуюся жизнь. Самое интересное, что Козерог очень упорен в своих поисках, и, рано или поздно, он находит своего идеального человека.
10 место — Скорпион
Неожиданно, но факт! Многие ошибочно считают, что Скорпионы очень любвеобильны. Это неправда. Скорпионы влюбляются очень редко, но метко. Пережив 2–3 бурных романа, они находят того единственного и хранят ему верность до конца дней своих. При этом Скорпионы не забывают регулярно выносить предмету своей страсти мозг и проверять его на верность.
9 место — Овен
Кто-то утверждает, что Овну чуждо чувство любви. Это не совсем так. Как известно, Овны — непоколебимые, упрямые, сильные и гордые натуры. Уязвить их может только одно — влюбленность. Поэтому они боятся любви, как огня, и, встретив человека, Овны тщательно обдумывают все достоинства и недостатки отношений. Если “плюсы” существенно перевешивают “минусы”, Овны кидаются в омут с головой. И часто этот омут засасывает их на всю жизнь.
8 место — Рак
Раки — приверженцы спокойного, оседлого образа жизни, поэтому, с одной стороны, любовь их пугает. Чувства, считают они, могут внести раздрай в их уютный мир. С другой стороны, природа распорядилась так, что Раки с детства мечтают о семье и детях, поэтому в каждом встречном видят родителя своих детей и влюбляются в него. А встречных, как вы знаете, может быть много… Вот и мучаются Раки всю жизнь от своей влюбчивости. И хочется, и колется, как говорится.
7 место — Телец
Тельца можно назвать влюбчивой натурой, но с одной пометкой: он влюбляется для себя, и часто “объект” ничего не знает о чувствах нашего героя. Телец влюбляется ради эйфории, бабочек в животе и приятных эмоций. Ему не так важны все эти ваши отношения, свидания, совместный быт. Телец — свободный художник, и брачные игры ему ни к чему.
6 место — Водолей
Водолей живет крайностями. Он может влюбиться на годы в первого встречного, а может тщательно и годами выбирать жертву, опасаясь, как бы не вышло чего-нибудь неправильного. При этом уточняем: это один и тот же Водолей, просто у него периодически что-то в голове клинит. Когда переклинит в следующий раз, никто не знает. Даже сам Водолей.
5 место — Рыбы
Рыбы не могут жить без любви. Без нее они чувствуют, будто их вытащили на берег из воды. Рыбам особо не важно, кто является объектом их любви, главное, чтобы он был. Если же он отсутствует, то Рыба сильно не переживает, она может запросто влюбиться в собственные фантазии. В отношениях Рыбы отдаются полностью. Там присутствует все: и сумасшедшая любовь, и истерики, и многое-многое другое…
4 место — Лев
В царственных Львов влюбляются все, но они чаще позволяют любить себя, чем любят сами. Нет, конечно, Львы тоже влюбляются, причем довольно часто, но это чувство может длиться у них день, неделю, месяц, а дальше все, потеря интереса. Но, как вы поняли, Львы не расстраиваются, ведь перед ними, пока они были в отношениях, уже выстроилась очередь. Стоит только выбрать новую жертву.
3 место — Весы
Весы открывают тройку самых влюбчивых знаков, и это весьма справедливо. Весы сами не знают, чего хотят. Стоит кому-то ответить Весам взаимностью, они тут же теряют интерес. Переключившись на новую жертву, они снова быстро охладевают, как только добиваются взаимности. И так до бесконечности…
2 место — Близнецы
Близнецы влюбляются молниеносно, рьяно и навсегда. Примерно раз в месяц. Самое интересное, они искренне уверены в том, что это — именно тот человек, кого они искали всю свою жизнь. Просто сущность Близнецов меняется со скоростью света, как и их предпочтения. Поэтому завтра они уже могут влюбиться совершенно в другого человека и, как вы поняли, навсегда.
1 место — Стрелец
И первое место с уверенностью можно отдать Стрельцам! Потому что они не живут, если не любят. Без любви жизнь кажется им неинтересной и скучной. А влюбляются они, кажется, навсегда и до потери чувств. Но как только ослабевает действие гормонов, Стрельцы начинают искать новую жертву. Удивительно, но при такой влюбчивости они умудряются даже жениться и выходить замуж!