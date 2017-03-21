Вот почему все люди на старых фотографиях не улыбаются. Причина вводит в ступор...

А задавался ли ты вопросом, почему люди на старых фотографиях выглядят так угрюмо? Неужели 100 лет назад никто не улыбался? В это вериться слабо, пишет Ofigenno.com.

Вряд ли в прошлом жили только печальные люди с «каменными» лицами. На самом деле есть несколько причин этих устрашающих фотографий.

100 лет назад фотографией занимались исключительно профессионалы, и для того, чтобы вышел хороший снимок, нужно было изрядно потрудиться. Для четких фотографий позирующим нужно было находиться в обездвиженном положении длительное время.

Держать улыбку больше одной минуты было достаточно сложно, поэтому фотографы даже не предлагали своим клиентам улыбаться.

Даже самые богатые люди могли фотографироваться всего несколько раз в жизни, ведь это удовольствие было очень дорогим. Если уж люди и решались сделать снимок, то относились к этому как к очень серьезному событию. Это серьезность, естественно, отражалась и на лицах.

Только в начале XX века процесс немного упростился, и на лицах натурщиков постепенно начала появляться улыбка.

Еще одна из причин отсутствия улыбки на этих фотографиях — это плохие зубы. Наши предки не посещали стоматологов, а любые проблемы с зубами решали путем их вырывания. Поэтому уже в достаточно молодом возрасте у них могло отсутствовать по несколько зубов.

Для того чтобы люди представали на фотографиях в своем лучшем свете, фотографы, видимо, даже не предлагали им улыбаться. А зря! Ведь что может быть лучше искренней, пусть и беззубой, улыбки?

Теперь эти угрюмые выражения лица на фото перестали быть для тебя загадкой. Ставь «Лайк», если тебе удалось узнать из этой статьи что-то новенькое.