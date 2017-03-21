ГАЛЕРЕЯ: сексуальные девчонки в отеле Hilton готовили вкусные коктейли! Посмотрите, нет ли там ваших подруг?

В прошлый четверг, 16 марта, в школе коктейлей Кристы Мери состоялось очередное занятие, на котором трехкратная чемпионка мира поделилась секретами смешивания коктейлей на основе джина Tanqueray.
По прибытии учащиеся настраивались на серьезный лад, смакуя коктейль Bright Ruby, пару лет назад принесший Кристе третий чемпионский титул. Кроме того, рабочую атмосферу помогал поддерживать без устали крутивший пластинки DJ Slam, а уставшие от напряженного труда гости могли подкрепиться закусками от Tokumaru Sushi.
И всё это, не отрываясь от учебы! Так что вечер прошел продуктивно и гости смогли не только освоить приготовление трех различных коктейлей из таких необычных компонентов, как яичный белок, но и развлеклись, поучаствовали в розыгрышах различных подарочных пакетов, а прекрасная преподавательница не раз смогла удивить гостей приятными сюрпризами.
Хотите в следующий раз присоединиться? Тогда держите ушки на макушке, ведь количество мест в элитной школе очень ограничено: столов всего восемь.