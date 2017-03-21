Проверь свои сексуальные навыки: 11 странных признаков, что вы хороши в постели

1. Вы пьете много вина

Исследование, проведенное в 2009 году Университетом Флоренции в Италии, показало, что женщины, которые пьют по два стакана вина в день, лучше в постели и более сексуально удовлетворены, чем те, кто этого не делает. Хороший повод пить чаще, неправда ли?

2. Вы забавны

Если вы можете рассказать хорошую шутку или умеете смеяться над собой, вы хороши в постели. Недавнее исследование показало, что люди, которые много смеются, отличные любовники.

3. Ваше любимое мороженое — кофейное

В мире так много видов мороженого, но, если вы обнаружили, что постоянно покупаете кофейное, это определенно говорит о вашей сексуальной доблести. Исследование, проведенное в Институте обоняния и вкуса в Чикаго в 2013 году, показало, что, если вы любите мороженое с кофе, это признак того, что вы – человек, который живет сегодняшним днем и моментом, и это делает вас замечательным секс-партнером.

4. Вы умны

Согласно исследованию 2009 года профессора Тима Спектора в King’s College в Лондоне, умные женщины лучше в постели, чем не слишком обремененные интеллектом особы. В исследовании, в котором участвовали 2000 женщин в возрасте от 20 до 65 лет, обнаружили, что у людей с более высоким интеллектом «в два раза больше оргазмов», чем у тех, кто не настолько умен.

5. Вы медленно едите

Когда люди едят медленно, это значит, что они наслаждаются каждым кусочком. Неудивительно, что такое поведение пересекается с действиями в спальне. Если вы не торопитесь с едой, есть большая вероятность, что вы будете так же заниматься и сексом.

6. Вы знаете, что хотите есть

Поскольку еда и секс имеют нечто общее в получении чувственного удовольствия и удовлетворения, если вы знаете, что хотите заказать и съесть, это еще один показатель того, что вы хороши в постели. Напористость сочетается с уверенностью и знанием, чего вы хотите. Опять же, это то, что происходит и в сексе с вами.

7. Вы – ярый любитель политики

Увлечение политикой — отличное хобби. Согласно исследованию Matching 2016 «Singles in America», те, кто следит за политическими событиями, имеет лучший секс, чем те, кто не в курсе происходящего в этой сфере. Исследование также показало, что чем больше вы интересуетесь политикой, тем больше у вас оргазмов.

8. Вы хорошо танцуете

Стиль танца выявляет уверенность и социальность человека. Кроме того, некоторые стили танца сами по себе очень сексуальны.

9. Вам комфортно голой

Будь дома с вашим партнером или в спортзале, окруженном незнакомыми людьми, если вы совершенно спокойно относитесь к тому, что вы обнажены, это признак того, что вы хороши в постели. Исследование показало, что, когда женщине комфортно с самой собой и ее телом, ее сексуальное удовлетворение возрастает.

10. Вы — левша

По-видимому, всего 12% населения земного шара — левши, и, если вы входите в их число — вам повезло. LELO’s 2014 Global Sex Survey обнаружили, что 86% левшей чрезвычайно удовлетворены сексуально и только 15% правшей могут сообщить о таком захватывающем факте.

11. Вы любите зрительный контакт

Удерживать зрительный контакт во время разговора непросто. Когда вы слишком долго смотрите на собеседника, вам становится неловко, и вы отводите взгляд. Однако, если вам удается сдержаться, это отличный показатель.