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Видео: пьяная Ольга Бузова упала на пол

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Ольга Бузова. | ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

Хоть со дня рождения бывшего супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова прошло несколько дней, новости о непристойном поведении звезды "Дома-2" продолжают поступать.

Во время исполнения своей песни ведущая упала. Ольга Бузова отчаянно пыталась попасть на вечеринку к Дмитрию Тарасову, но ее не пустила охрана. Но в этот день ее подруга тоже отмечала день рождения, поэтому звезда отправилась к ней. Не в силах забыть о Дмитрие Тарасове, Ольга Бузова напилась на вечеринке подруги и начала исполнять свою песню "Под звуки поцелуев". Во время выступления звезда "Дома-2" умудрилась показать публике свою промежность и упасть на пол. Поклонники Ольги Бузовой посоветовали ей завязывать с алкоголем, пишет 7d.org.ua.

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