Видео: пьяная Ольга Бузова упала на пол

Во время исполнения своей песни ведущая упала. Ольга Бузова отчаянно пыталась попасть на вечеринку к Дмитрию Тарасову, но ее не пустила охрана. Но в этот день ее подруга тоже отмечала день рождения, поэтому звезда отправилась к ней. Не в силах забыть о Дмитрие Тарасове, Ольга Бузова напилась на вечеринке подруги и начала исполнять свою песню "Под звуки поцелуев". Во время выступления звезда "Дома-2" умудрилась показать публике свою промежность и упасть на пол. Поклонники Ольги Бузовой посоветовали ей завязывать с алкоголем, пишет 7d.org.ua.