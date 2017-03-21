НЕ ПРОСПИ! Мы разыгрываем два комплекта билетов на концерт Димы Билана в Таллинне

Местные организаторы концертов (TCC.ee) анонсировали прибалтийский тур популярного российского артиста, чье имя широко известно в Европе и США. Это победитель «Евровидения», наставник популярного музыкального шоу «Голос» (The Voice) Дима Билан, который в апреле 2017 года в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе представит новую юбилейную программу «35 Неделимые».

Смело можно сказать, даже громко заявить, что Дима Билан – легендарный и непревзойденный артист. О его концертах мечтают в разных уголках мира. Каждый раз зал забит до отказа, билеты разлетаются моментально!

Предстоящее шоу ознаменует 35-летний юбилей популярного артиста. К тому же, название «Неделимые» – это не только новый хит, но и точное определение творческого пути певца: Дима Билан и его преданная многомиллионная публика – поистине «Неделимые»! Это будет совершенно новое шоу!

Программа, которую Дима Билан представит в Прибалтике, с оглушительным успехом прошла в московском Crocus City Hall. Эти 2 аншлаговых концерта СМИ сравнили с шоу мировых звезд – Джорджа Майкла и Джастина Тимберлейка. На протяжении двух часов зрителей радовали исключительно живой звук, потрясающие декорации, 3D-графика, световое шоу, танцы и неожиданные постановки. Все это будет и в Таллинне, и в Тарту. Это шоу мирового масштаба!

На концертах в Таллинне и Тарту вас ждут новые горячие треки и проверенные временем хиты («Не молчи», «Ты должна рядом быть», «На берегу неба», «Невозможное возможно», «Never let you go», «Я просто люблю тебя», «Болен тобой» и др.)

В мае 2006 года о Билане узнала вся Европа, когда он представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Never let you go». Тогда он занял второе место. А уже в 2008 году он повторно принял участие в этом песенном конкурсе. Искренней композицией «Believe» он завоевал весь мир, заняв первое место.

Сегодня Дима занимается продюсерской деятельностью, он является наставником в популярных музыкальных шоу «Голос» и «Голос дети». Помимо этого, Билан снимается в кино.

В 2016 году в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря состоялась Неделя российского кино. Особый ажиотаж вызвал открывший фестиваль фильм «Герой» с Димой Биланом в главной роли. На очереди еще один фильм с Биланом – «Гардемарины IV» (2017).

Как мы видим, у исполнителя весьма насыщенный график: гастроли, записи, съемки. Фанаты и поклонники с трепетом ждут, когда же их кумир сможет выделить время для выступления именно в их городе.

Жителям и гостям Таллинна и Тарту повезло. Уже 9 и 10 апреля на арене Тондираба и в концертном зале Vanemuine состоятся концерты непревзойденного Димы Билана. Не упустите свой шанс!

ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee совместно с TTC.ee начинает розыгрыш двух пар билетов (в сектор B1) на концерт Димы Билана. Розыгрыш проходит на официальной страничке Limon.ee в Facebook. Торопитесь! Имя победителя мы объявим в последний день марта.