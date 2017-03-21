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Женщина с кошкой: об этой блондинке из Прибалтики теперь говорит весь мир

Удивительное рядом!

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ФОТО: Instagram

21-летняя рижанка Занда Индриксоне подняла термин «кошатник» на новую высоту. Девушка спасает бездомных кошек и находит им хозяев, пишет Kasjauns.lv.

Спасенных усатых-полосатых у Занды уже больше 350! Любопытно, что за свою страсть к кошкам рижанка с золотым сердцем уже успела стать настоящей звездой всемирно известных порталов Bored Panda и 9GAG.

Все началось с того, что пару лет назад девушка увидела на улице котенка – это был еле передвигающийся «скелетик» с залепленными от инфекциии глазами. Мимо пройти она не смогла. С тех пор, что называется, пошло-поехало, причем так, что уже не остановиться.

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«Мы, люди, приручили котов, и я считаю, что мы должны им помогать – иначе многие из них просто не выживут. Не секрет, что в Латвии существует проблема с бродячими котами. И это наша ответственность», – говорит Занда.

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