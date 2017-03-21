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Документы готовы: Украина решила запретить российской певице въезд на «Евровидение»

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Юлия Самойлова | ФОТО: Maria Antipina/Maria Antipina/TASS

Служба безопасности Украины подготовила документ, запрещающий въезд на территорию страны российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве, передает Би-би-си.

«Документ о запрете въезда подготовлен», – цитируют информагентства Интерфакс и УНН слова главы СБУ Василия Грицака. При этом официально этот документ в силу еще не вступил.

Вопрос о том, впускать ли в страну российскую участницу конкурса, обсуждался на Украине в связи с тем, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму и писала в соцсетях, что считает его частью России.

При этом пока Самойлова отсутствует в обширном списке российских артистов, которым уже запрещен въезд на Украину за поддержку аннексии Крыма и действий пророссийских вооруженных формирований в Донбассе.

Самойлова 12 марта была выбрана представителем России на «Евровидении» по итогам конкурса, проводившегося российским «Первым каналом». До этого певица и композитор, родившаяся в 1989 году, неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах.

Самойлова была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Параолимпийских Игр 2014 в Сочи. В сообщении российского телеканала отмечалось, что Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

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