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Для настоящих мужчин: как правильно вести себя в мужском туалете

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Туалет. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Пятерка негласных правил, знать и соблюдать которые обязан каждый.

Пятерка негласных правил, знать и соблюдать которые обязан каждый, пишет Mport.ua.

Каждый из нас бывал в общественном мужском туалете. И каждый из нас неоднократно сталкивался с неприятными ситуациями, которые учинял “коллега по клозету“. Жизнь - тлен.

Будь культурным. Даже в общественных местах. Особенно в общественных местах. И супер-особенно, когда ступаешь на территорию мужского WC.

/ Mport.ua

/ Mport.ua

/ Mport.ua

/ Mport.ua

/ Mport.ua

/ Mport.ua

/ Mport.ua

Еще раз пересмотри эти правила и поделись ими со своими товарищами. Да будет этикет преследовать нас везде, даже в клозетах!

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