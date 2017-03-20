Для настоящих мужчин: как правильно вести себя в мужском туалете
20. март 2017 17:31
Пятерка негласных правил, знать и соблюдать которые обязан каждый.
Пятерка негласных правил, знать и соблюдать которые обязан каждый, пишет Mport.ua.
Каждый из нас бывал в общественном мужском туалете. И каждый из нас неоднократно сталкивался с неприятными ситуациями, которые учинял “коллега по клозету“. Жизнь - тлен.
Будь культурным. Даже в общественных местах. Особенно в общественных местах. И супер-особенно, когда ступаешь на территорию мужского WC.
/ Mport.ua
/ Mport.ua
/ Mport.ua
/ Mport.ua
/ Mport.ua
/ Mport.ua
/ Mport.ua
Еще раз пересмотри эти правила и поделись ими со своими товарищами. Да будет этикет преследовать нас везде, даже в клозетах!