Десятка спиртных напитков с самым тяжким похмельем

Напитки размещены по возрастанию тяжкости бодуна. Читай и пей аккуратно, чтобы потом без головной боли и объятий с унитазом, пишет Mport.ua.

№10. Водка

Никаких тебе вредных добавок, красителей и ядовитых веществ. И утро на следующий день такое же кристально чистое, как она сама. Главное только — пей качественный продукт (а не дешевку), не смешивай с другими спиртными напитками, знай меру. И плотно закусывай.

№9. Джин

Еще один алкоголь из семейства “прозрачных“. Получают путем перегонки зернового спирта с добавлением можжевельника и пряностей. Поговаривают, мол, после джина люд становится агрессивен. Члены нашей редакции такого за собой не замечали. Разве что после двух-трех бутылок, выжранных в одно лицо.

№8. Белое вино

В белом вине много полезных веществ, убивающих вирусы и бактерии. Белое вино выводит мокроты, белым вином лечат желудочные заболевания. Правда, это не касается пакетированного вина непонятного происхождения.

После пары бокалов тут же станешь романтичной натурой. После пары бутылок тебе откроются все тонкости модернизма. А на утро вся магия превратится в дерзкий сюрреализм.

№7. Коньяк

Коньяк из красителей и добавок, да если еще и + закуска в виде соленых огурцов = печаль. Особенно на утро. Если же пара бокалов элитного, из правильной посуды, чтобы раскрывался аромат и все такое... Вот такой пить можно. И в кофе добавлять можно. В общем, с ним можно все. В меру.

№6. Пиво

Пиво считается легким спиртным. Поэтому сплошь и рядом им упиваются вдрызг, а потом страдают. Не говоря уже о тех товарищах, которые потом решаются на “продолжение банкета“ — дерябнуть еще и водочки граммов этак с 200.

И да: в настоящем пиве есть только вода, хмель и солод. Как только видишь в составе еще какие-то мутные добавки — не покупай, оставь его на прилавке.

№5. Ром

Проблема рома в том, что в его составе много сахара. Из-за сего алкоголь быстро и проверенно всасывается в кровь и разбредается по всему телу. Добавь сюда еще и всякие вещества, из-за которых ром имеет темный окрас.

Наш тебе совет: чтобы утром от рома было не так паршиво, пей сорта посветлее.

№4. Настойки (Бехеровка, Ягермейстер и т. д.)

В составе таких настоек полно всяких ароматических масел да экстрактов трав. Добавь сюда высококачественный этиловый спирт. Не каждый организм в состоянии без последствий переварить такое.

№3. Красное вино

Напиток для романтического ужина №1. С ним ты полюбишь джаз, Канта и да Винчи. Плюс хорошее красное вино, как и белое, содержит кучу полезных веществ. Но отыскать по-настоящему высококачественное красное вино — штука непростая и недешевая.

№2. Виски

После виски человек становится добрым и спокойным. Седативное действие напитка заметили еще древние монахи, которые использовали его в качестве лекарства.

Пить виски нужно медленно, по чуть-чуть. И та же история с качеством: если возьмешь дешевую борматуху, утром будешь погибать.

№1. Шампанское

Из-за пузырьков углекислого газа спирт мгновенно и почти полностью всасывается в кровь. Поэтому шампанское рубит быстро, качественно, и часто надолго.

Пить шампанское — строго в минимальных количествах. Ни в коем случае не мешать с другим алкоголем. На следующее утро пить много обычной водички и плотно позавтракать.

И да: пей сухое, максимум — полусладкое. Заряженное сахаром, красное вино (кагор, например) наверняка долбанет тебя по мозгам так, что еще долго потом на следующий день будешь тихо про себя ненавидеть этот напиток и этот мир.