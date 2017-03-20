Познер резко отозвался о скандале с инвалидами на шоу «Минута славы»

Владимир Познер, который является членом жюри на шоу «Минута славы», дал откровенное интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Знаменитый журналист резко отозвался о скандале с инвалидом, выступление которого он совместно с Ренатой Литвиновой раскритиковал в рамках проекта. По мнению Познера, шумиха вокруг его комментариев на передаче была раздута.

«Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям. Я уже говорил, это хорошо, что они (люди с ограниченными возможностями) активны, но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю», – не смог сдержать эмоций Познер.