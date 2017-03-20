Познер резко отозвался о скандале с инвалидами на шоу «Минута славы»

Известного журналиста Владимира Познера вывела из себя шумиха вокруг скандала на шоу «Минута славы» (Первый канал).
Владимир Познер, который является членом жюри на шоу «Минута славы», дал откровенное интервью латвийской радиостанции Baltkom.
Знаменитый журналист резко отозвался о скандале с инвалидом, выступление которого он совместно с Ренатой Литвиновой раскритиковал в рамках проекта. По мнению Познера, шумиха вокруг его комментариев на передаче была раздута.
«Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям. Я уже говорил, это хорошо, что они (люди с ограниченными возможностями) активны, но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю», – не смог сдержать эмоций Познер.