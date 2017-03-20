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Смотрите: таллиннский фотограф запечатлел Григория Лепса с необычного ракурса! Таким вы певца еще не видели

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ФОТО: Konstantin Sednev

Готовы поспорить, что даже если вы и были на концерте Григория Лепса в ледовом холле Tondiraba на прошлой неделе, вы не заметили этого момента. Таллиннский фотограф Константин Седнев запечатлел популярного российского певца с необычного ракурса.

Как мы пришли к мнению в редакции портала Limon.ee, на этом снимке Лепс напоминает одуванчик, весь такой весенний и счастливый.

Смотрите фото!

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