Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

В Таллинне выступит Екатерина Шаврина

Не пропустите!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Pressifoto

В понедельник, 3 апреля, в Центре русской культуры выступит народная артистка России Екатерина Шаврина.

Екатерина Шаврина - единственная русская певица дважды выступавшая в ООН. Объездила весь мир. Сейчас сложно назвать место, где бы не выступала артистка за свою более чем пятидесятилетнюю творческую жизнь.

Сегодня в концертной программе, которая длится два часа, зритель услышит хиты певицы и “визитные карточки”, такие как “Гляжу в озера синие” (именно ее голос звучит в фильме “Тени исчезают в полдень”), “Молодушки-молодки”, “Ласковый мужик” и другие, а также новые песни и инструментальные номера в исполнении виртуозного дуэта-баянистов.

Легендарная певица Екатерина Шаврина обладает неиссякаемым оптимизмом и позитивной энергетикой, ее любят и ждут в России и далеко за ее пределами.

Ее концерты - праздник для русской души!

Наверх