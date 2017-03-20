В Таллинне выступит Екатерина Шаврина

Екатерина Шаврина - единственная русская певица дважды выступавшая в ООН. Объездила весь мир. Сейчас сложно назвать место, где бы не выступала артистка за свою более чем пятидесятилетнюю творческую жизнь.

Сегодня в концертной программе, которая длится два часа, зритель услышит хиты певицы и “визитные карточки”, такие как “Гляжу в озера синие” (именно ее голос звучит в фильме “Тени исчезают в полдень”), “Молодушки-молодки”, “Ласковый мужик” и другие, а также новые песни и инструментальные номера в исполнении виртуозного дуэта-баянистов.

Легендарная певица Екатерина Шаврина обладает неиссякаемым оптимизмом и позитивной энергетикой, ее любят и ждут в России и далеко за ее пределами.

Ее концерты - праздник для русской души!