Вот, что вас волнует больше, чем секс, в зависимости от вашего знака Зодиака

Да, существуют вещи важнее, чем секс, но они разные для каждого. Узнайте, что волнует вас больше, чем занятия любовью:
Овен
Страсть. Вы хотите, чтобы кто-то заставил вас чувствовать себя живым. Кто-то, кто все еще смотрит на вас с огнем в глазах после нескольких лет совместной жизни, пишет Soulpost.ru.
Телец
Доверие. Верность. Надежность. Вы хотите партнера, который никогда вам не изменит. Кого-то, кто бы не заставлял вас бояться его потерять.
Близнецы
Принятие. Все, чего вы хотите – это встретить того, кто вас понимает. Тот, кто не осуждает вас за глубокие мысли и темное прошлое.
Рак
Романтика. Вы хотите ужин при свечах, прогулки по городским улицам, пикники на пляже. Все эти клише, которые вы видели в кино.
Лев
Компромисс. Вы хотите, чтобы все всегда было по-вашему, но это невозможно. Но вы хотите, чтобы ваш партнер встретил вас на полпути. Чтобы он обращался с вами как с товарищем по команде, а не противником.
Дева
Комфорт. Вы хотите, чтобы кто-то был рядом с вами. Кто-то, кто заставит вас чувствовать себя привлекательной, даже когда вы носите тренировочные брюки и связываете волосы в хвостик.
Весы
Честность. Связь. Прозрачность. Вам нужен тот, кто расскажет вам, как он себя чувствует, и уважительно побеседует с вами вместо того, чтобы закатить истерику.
Скорпион
Счастье. Вы не просите многого. Все, чего вы хотите, это партнера, который заставляет вас взволнованно подниматься с постели по утрам. Кого-то, кто заставит вас улыбаться всякий раз, когда вы получите от него сообщение.
Стрелец
Космос. Вы хотите оставаться самодостаточным, даже когда у вас есть кто-то другой, на которого можно положиться. Вам нужен кто-то, кто понимает вашу потребность в одиночестве и не критикует вас за это.
Козерог
Стимуляция. Вы хотите, чтобы кто-то мог вести с вами интеллектуальные беседы. Кто-то, кто поможет вам расширить свое мышление.
Водолей
Поддержка. Вы хотите, чтобы кто-то подтолкнул вас к осуществлению ваших планов. Кто-то, кто будет поощрять вас и верить в ваш потенциал.
Рыбы
Смех. Вы хотите, чтобы кто-то травил с вами шутки. Тот, кто заставит вас рассмеяться. Вы хотите встретить лучшего друга.