Вот, что вас волнует больше, чем секс, в зависимости от вашего знака Зодиака

Овен

Страсть. Вы хотите, чтобы кто-то заставил вас чувствовать себя живым. Кто-то, кто все еще смотрит на вас с огнем в глазах после нескольких лет совместной жизни, пишет Soulpost.ru.

Телец

Доверие. Верность. Надежность. Вы хотите партнера, который никогда вам не изменит. Кого-то, кто бы не заставлял вас бояться его потерять.

Близнецы

Принятие. Все, чего вы хотите – это встретить того, кто вас понимает. Тот, кто не осуждает вас за глубокие мысли и темное прошлое.

Рак

Романтика. Вы хотите ужин при свечах, прогулки по городским улицам, пикники на пляже. Все эти клише, которые вы видели в кино.

Лев

Компромисс. Вы хотите, чтобы все всегда было по-вашему, но это невозможно. Но вы хотите, чтобы ваш партнер встретил вас на полпути. Чтобы он обращался с вами как с товарищем по команде, а не противником.

Дева

Комфорт. Вы хотите, чтобы кто-то был рядом с вами. Кто-то, кто заставит вас чувствовать себя привлекательной, даже когда вы носите тренировочные брюки и связываете волосы в хвостик.

Весы

Честность. Связь. Прозрачность. Вам нужен тот, кто расскажет вам, как он себя чувствует, и уважительно побеседует с вами вместо того, чтобы закатить истерику.

Скорпион

Счастье. Вы не просите многого. Все, чего вы хотите, это партнера, который заставляет вас взволнованно подниматься с постели по утрам. Кого-то, кто заставит вас улыбаться всякий раз, когда вы получите от него сообщение.

Стрелец

Космос. Вы хотите оставаться самодостаточным, даже когда у вас есть кто-то другой, на которого можно положиться. Вам нужен кто-то, кто понимает вашу потребность в одиночестве и не критикует вас за это.

Козерог

Стимуляция. Вы хотите, чтобы кто-то мог вести с вами интеллектуальные беседы. Кто-то, кто поможет вам расширить свое мышление.

Водолей

Поддержка. Вы хотите, чтобы кто-то подтолкнул вас к осуществлению ваших планов. Кто-то, кто будет поощрять вас и верить в ваш потенциал.

Рыбы

Смех. Вы хотите, чтобы кто-то травил с вами шутки. Тот, кто заставит вас рассмеяться. Вы хотите встретить лучшего друга.