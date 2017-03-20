Нарисуй карикатуру на любимого ведущего «Народного Радио» и выиграй билеты на шоу Comedy Club!

Смейтесь больше! Смейтесь над собой! Смейтесь вместе с «Народным Радио»!

В преддверии дня смеха и шуток – 1 Апреля – сотрудники радиостанции приготовили творческий конкурс. Нарисуйте карикатуру на одного из ваших любимых ведущих - Юлию Календу, Артура Тюленева, Елену Гордееву, Владимира Рыбро или Анну Симакову и опубликуйте фото в комментариях под этим постом в социальной сети Facebook до 30 марта! Каждый ведущий выберет из своих карикатур победителя и уже 31 марта радио объявит 5 счастливчиков, которые отправятся на самое смешное шоу Comedy Club – «Мы», с участием ярких резидентов - Харламова, Батрудинова, Карибидиса и Скорохода! Мероприятие состоится 10 июня в концертном зале Nordea.

Всем удачи!

Участвовать можно в игре ниже!