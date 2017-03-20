Женатого Александра Носика застали с известной певицей

Недавно в одной из передач Александр Носик заявил о том. что сдал тест на бесплодие. Каковы оказались его результаты, актер предпочел не сообщать, однако СМИ немедленно разразились сообщениями о том, будто в семейной жизни Александра все совсем не гладко. Сам Носик предпочел никак не комментировать информацию о проблемах с женой Ольгой.

A post shared by НАСТЯ КРАЙНОВА(гр ТУТСИ) (@nastyakraynova) on Mar 19, 2017 at 4:43pm PDT

Между тем папарацци застали популярного актера в обществе известной певицы. В одном из московских ресторанов Александр Носик провел вечер с 33-летней бывшей солисткой некогда популярной группы "Тутси" Анастасией Крайновой. Вдали от любопытных глаз, выбрав один из самых неприметных столиков, Саша и Настя смогли расслабиться и предаться чувствам. Пара мило беседовала и нежно обнимала друг друга во время позднего ужина, компетентно сообщает Life.

На снимках, которые в большом количестве представило издание, Крайнова прилегла на плечо Носика, а тот что-то активно показывал ей на экране своего смартфона. Более того, даже когда Александр разговаривал по телефону, Анастасия не изменила своего положения. Репортеры попытались выяснить, что же связывает актера и певицу. Однако если Носик не вышел на связь с журналистами, то Крайнова отказалась комментировать отношения с женатым мужчиной.