Смотрите: логотип-трансформер танцевальной радиостанции DFM радует глаз

Дизайнеры креативного агентства 2Sharp полностью изменили форм-фактор знака, сохранив фирменные цвета станции - желтый, черный и насыщенный розовый.

Главной притягивающей внимание фишкой нового логотипа стала оптическая иллюзия в виде перевернутой буквы «F».

Сам логотип стал более современным и минималистичным, в нем отчетливо читается название радио – DFM.

Обновленный лого символизирует яркую индивидуальность бренда, разнообразие музыкальных стилей DFM и собирает их воедино.

Логотип-трансформер отлично смотрится на любых носителях и дает поистине неисчерпаемый простор для использования.

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