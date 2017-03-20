Смотрите: логотип-трансформер танцевальной радиостанции DFM радует глаз
20. март 2017 13:41
Встречайте полный рестайлинг радио DFM!
Дизайнеры креативного агентства 2Sharp полностью изменили форм-фактор знака, сохранив фирменные цвета станции - желтый, черный и насыщенный розовый.
Главной притягивающей внимание фишкой нового логотипа стала оптическая иллюзия в виде перевернутой буквы «F».
Сам логотип стал более современным и минималистичным, в нем отчетливо читается название радио – DFM.
Обновленный лого символизирует яркую индивидуальность бренда, разнообразие музыкальных стилей DFM и собирает их воедино.
Логотип-трансформер отлично смотрится на любых носителях и дает поистине неисчерпаемый простор для использования.
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