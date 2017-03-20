Видео: пара из Эстонии поехала на отдых в Таиланд. То, что произошло потом, не покажут даже в кино

Максиму 28 лет. Он – профессиональный акробат. Его супруга Валерия – спортсменка, занимается фитнесом.

По словам Максима, идея сюжета пришла внезапно. Они думали до этого снять другое видео, спортивное, но из-за нехватки ресурсов пришлось быстро менять сюжет. Это далеко не первое видео от группы профессиональных гимнастов AN2M. И вот что из этого получилось!

Смотрите видео!

И вот еще невероятные трюки в минутном видео от команды гимнастов AN2M. Вы только посмотрите, что они вытворяют!

Limon LIVE! Уже в эту среду, в 12:30, в прямом эфире на портале Limon.ee встречайте крутые трюки и нереальных гостей – акробатов-рекордсменов из Эстонии – AN2M. Limon.ee – сделано в Эстонии!