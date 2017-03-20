Светлана Ходченко и Жерар Депардье: смотрите интригующую премьеру на ПБК

С сегодняшнего дня на ПБК начинается сериал о легендарной шпионке, снимавшийся в нескольких странах с участием звезд российского, американского и европейского кино. Рутгер Хауэр, Кристофер Ламберт, Жерар Депардье, Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Алексей Гуськов и многие другие – на съемочной площадке удалось совместить артистов, говорящих на пяти разных языках.

Ее предал муж, она лишилась детей и в силу обстоятельств попала практически на социальное дно. Силой воли, характера и таланта Мата Хари поднялась с него на вершину европейского аристократического общества. Для зрителей она была актрисой и танцовщицей с громкой славой. Для богатых покровителей - загадочной соблазнительницей. Для германской и французской разведок - информатором. Но кем она была на самом деле?

О Мате Хари Было снято больше 15 картин, а образ коварной обольстительницы воплощали на экране Грета Гарбо, Жанна Моро, Сильвия Кристель и другие. ПБК покажет новую версию истории знаменитой шпионки. Создатели сериала «Мата Хари» обещают зрителям взглянуть на героиню не как на танцовщицу и двойного агента, а как на женщину, сильную и целеустремленную, но со свойственными ей переживаниями, слабостями и жаждой большой любви.

В картине «Мата Хари» снимались такие мировые знаменитости, как Джон Корбетт, Рутгер Хауэр, Кристофер Ламберт, Жерар Депардье и другие, а также известные российские актеры - Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Алексей Гуськов, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Александр Петров. Главную героиню исполнила французская актриса Ваина Джоканте, известная по картинам «99 франков» и «Распутник».

Режиссерами проекта выступили Деннис Берри (ранее создавший «Хлою», «Горца», «Звездные врата»), Джулиус Берг («Фалько», «Профилирование»), Ольга Ряшина.

Как и где снимали

Время действия в проекте – начало XX века – рассвет автомобилестроения, фотографии, кинематографа, начало «электрической» эры.

Раритетные автомобили для фильма заказывались в музеях и частных коллекциях. Они все в идеальном состоянии и на ходу. Так зритель увидит на экране настоящие Ford T, первые Chrysler, Buick, и Renault. В проекте нет бутафории.

Съемки сериала «Мата Хари» проходили в несколько этапов. В португальском Лиссабоне было решено отснять наиболее живописные сцены. Благодаря тому, что согласно португальской градостроительной политике в исторических центрах городов практических нет наружной рекламы, пластиковых окон – это очень благодатная почва для съемок исторического кино, и по воле художников-постановщиков и продюсеров Лиссабон с легкостью превращался в Париж, Амстердам и другие европейские города. Город Синтра в окрестностях Лиссабона был выбран не случайно. Здесь отель Palasio de Seteais превратился в элитный ресторан Парижа прошлого века.

В России и на Украине снимались военные и батальные сцены Первой Мировой войны, жизнь и развитие карьеры русского возлюбленного Маты Хари – капитана внешней разведки Владимира Маслова (Максим Матвеев).

Костюмы для главных персонажей шились на заказ. Они полностью соответствуют тому времени. Например, только для героини Виктории Исаковой - богатой польской дворянки, было сшито около 20 комплектов одежды. Некоторые костюмы шились в соответствии с документальными источниками, платья, в которых появляется Мата Хари, полностью повторяют те, что запечатлены на дошедших до наших дней фото знаменитой танцовщицы.

Музыку для фильма написал известный российский композитор Алексей Айги (его музыка звучит в таких сериалах и фильмах, как «Каменская», «Страна глухих», «Черные кошки», «Орда», «Доктор Тырса» и др.).

Интересные факты

Мировая премьера с успехом прошла в октябре 2016 года в Каннах. Для показа в своих странах сериал «Мата Хари» приобрели дистрибьюторы из 30 стран мира.

На площадке работала международная команда из 200 человек. Бюджет фильма - 12 млн долларов.

Сериал в эфире ПБК - с понедельника по четверг, в 21:10.