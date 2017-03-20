Поклонники молятся о здоровье больного Кузьмина

Роман Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина длился всего всего год. За это время, как говорят, Примадонна успела достать своему любовнику дефицитные в ту пору новые "Жигули", а как продюсер перекрасила его в блондина, сделала эдаким кучерявым слащавым мальчиком, пояснив "чтобы любая девушка могла взять пластинку в руки со словами "чмок, чмок – моя любовь”.

После расставания двух звезд Пугачева еще много лет вспоминала Кузьмина как лучшего мужчину в своей жизни, сравнивала со всеми последующими, и никто, кажется, в сравнении с ним не выиграл. Так что представляется логичным приглашение Аллы Борисовны на "Первый канал" в программу "Сегодня вечером", посвященной 40-летию сценической деятельности Кузьмина.

Там, неожиданно для всех, Пугачева решила рассказать поклонникам и гостям студии о приступах рассеянного склероза, которые иногда случаются с Владимиром Кузьминым. "Мне невероятно обидно, когда говорят, что Володя опять напился на концерте. Я знаю, что это у него очередной приступ случился".

Это означает, что у человека не только проявляются проблемы с памятью, но возникают и другие серьезные нарушения в работе организма. Рассеянный склероз провоцирует плохое самочувствие, снижение физической и умственной активности и интеллекта, ухудшение зрения, усталость, проблемы с координацией и движениями.

Поклонников новость встревожила. Ведь все знают, сколь коварно это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее нескольких различных отделов нервной системы. Поэтому меломаны молятся о здоровье Кузьмина.