Неотправленное смс этой женщины перед «почти смертью» — то, что должен сделать каждый

И 23-летней Эмме Кэри жизнь преподала этот урок слишком наглядно, пишет Soulpost.ru.

Девушка отдыхала в Швейцарии вместе с подругой, когда они решили прыгнуть с парашютом. Эмма даже написала сообщение своему бывшему парню «Если я завтра умру, я хочу, чтобы ты знал…», но так и не отправила его. А на следующий день оказалась на грани между жизнью и смертью…

Выпрыгнув из самолета, основной и запасной парашюты Эммы запутались и придушили ее инструктора, в результате чего тот потерял сознание, будучи прицепленным сверху Эммы.

Это было буквально падение с неба: девушка упала на землю с инструктором сверху, сломав себе в двух местах позвоночник. Ноги Эммы были парализованы.

Но все же больше всего девушку поразило то, как она боялась сказать своим любимым людям, что любит их.

«Я падала на землю и удивлялась, какого черта я могла стесняться говорить кому-то, что люблю его. Как я могла отрицать это прекрасное чувство. Я думала, почему, когда я падала, я видела перед собой только одно лицо, хотя говорят, что перед глазами пролетает вся жизнь. Я думала, как умру, и последней мыслью будет: «Интересно, а они знают, что я их люблю?».

«С тех пор я всегда предельно честна с людьми и говорю им, что чувствую, какой бы безумной я ни показалась. Я пообещала себе, что буду так делать, потому что безответная любовь болит так же сильно, как сожаление о несказанных словах».

Кстати, Эмма смогла полностью восстановиться меньше чем за год, чем очень удивила врачей.

«Если и есть то, что можно вынести из моей истории, пожалуйста, пусть это будет совет: говорите людям, что любите их, звоните тем, по ком скучаете, целуйте людей, не извиняйтесь за свою любовь, берите билет и езжайте, чтобы увидеться лично, нажимайте «Отправить» под честным сообщением».