Анастасия Волочкова готовится родить сына

Балерина пока не объявила о беременности, однако не скрывает свои планы. На днях Анастасия поделилась снимком в компании шести детей своей подруги, передает 7d.org.

Артистка отметила, что ей дали подержать мальчика по имени Елисей, поскольку она планирует сама родить сына. Фанаты пожелали Волочковой реализовать план на рождение наследника. Стоит отметить, что Анастасия тщательно скрывает своего избранника, однако намекает на его существование, демонстрируя дорогие подарки.