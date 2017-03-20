Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Анастасия Волочкова готовится родить сына

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Анастасия Волочкова | ФОТО: Scanpix/RIA Novosti

Анастасия Волочкова призналась, что хочет родить сына.

Балерина пока не объявила о беременности, однако не скрывает свои планы. На днях Анастасия поделилась снимком в компании шести детей своей подруги, передает 7d.org.

Артистка отметила, что ей дали подержать мальчика по имени Елисей, поскольку она планирует сама родить сына. Фанаты пожелали Волочковой реализовать план на рождение наследника. Стоит отметить, что Анастасия тщательно скрывает своего избранника, однако намекает на его существование, демонстрируя дорогие подарки.

Наверх