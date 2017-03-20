Сегодня – день весеннего равноденствия: вот что он означает для вас!

В день весеннего равноденствия солнце встаeт точно на востоке, а садится точно на западе. Если наблюдать за солнцем на полюсах, то оно будет двигаться прямо вдоль горизонта.

С древних времен у народов Северного полушария этот день являлся одним из важнейших дней года, ведь начало весны ассоциировалось с началом новой жизни, а значит, именно в этот день наступал Новый год.

Новый год в день весеннего равноденствия празднуют до сих пор в странах Великого шелкового пути, включая Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан. Кроме того, мало кто знает, но именно наступление дня весеннего равноденствия помогает вычислить дату католической Пасхи. Для этого после дня весеннего равноденствия ищут первое полнолуние, а затем выбирают первое воскресенье после полнолуния. В этот день и отмечается Пасха. В православном календаре подсчеты несколько иные, поэтому не всегда день католической и православной Пасхи совпадают.

Наши предки считали, что в день весеннего равноденствия свет и тьма разделяются поровну, и затем уже начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени.

Представляете, какая сила и внутренний огонь нужны, чтобы нежный росток новой жизни смог преодолеть препятствия зимы, начать новый цикл природы? Недаром в этот день Солнце переходит в знак Овна — ведь это самый энергичный знак Зодиака.

Как правильно встретить равноденствие?

То, как вы встретите астрологический Новый год, задает тон всему году. Это день чистейшей энергетики, уникальный момент, когда можно исправить ошибки, простить и получить прощение, а также создать для себя солнечное будущее.

В этот день вы можете принять важные для себя решения, запланировать основные моменты успеха в новом году, разрушить то, что отжило, что больше не дает радости в жизни, начать движение к новой жизни, новому счастью и успеху. Это хорошее время для планирования и начинаний. Для всех нас и в любых сферах жизни может открыться новая страница.

Подготовка к равноденствию требует чистоты на всех уровнях: генеральные уборки, как в вещах, так и в мозгах, отдача долгов и прощение долгов тем, кто не может их отдать.

Чтобы усилить позитивное энергетическое воздействие этого дня, астрологи советуют следующие обряды:

– Займитесь уборкой своего дома или рабочего места самостоятельно или вместе со своей семьей. Выметая мусор, протирая пыль, представляйте, что вы очищаетесь от всех отрицательных эмоций, болезней и несчастий.

– Напишите на бумаге все, от чего вы хотите избавиться, и сожгите ее.

– После уборки обязательно проветрите помещение, разбрызгайте вокруг ароматизированную травяными настоями воду, примите душ и проведите медитацию для исполнения желаний.